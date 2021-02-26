Сцена / Обзоры

Спектакль любви непобедимой

Автобус, улица, магазин, домашнее задание по алгебре - ничего не смогло выветрить из головы «Баркаролу» Чайковского, которая легким облаком проплыла сквозь весь премьерный спектакль «Дни Победы» - его сейчас показывают в Псковском драматическом театре.

Вообще вся эта постановка, очень тонкая и чуткая, построена на лейтмотивах, перетеканиях одной мелодии-истории в другую. Как будто разными руслами и географическими координатами стремятся судьбы-реки к одной общей точке - 9 мая 1945 года. Как тут не вспомнить толстовскую формулу: «Люди как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою».

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Многочисленные герои - подводник Володя, Рая, жена моряка, Юра, сержант-артиллерист, пехотинец Вася, дочь ленинградского скульптора Таня, Серега-связист - все говорят об одном, но по-своему. Их рассказы перекликаются друг с другом, цепляясь за слово, фразу или музыкальную ассоциацию: то один заговорит, то другой, то все вместе - единым хором запоют, перекликаясь голосами. Океан народного горя и радости: именно поэтому не День Победы, но дни, во множественном числе. Ведь их столько же, сколько людей, победивших в войне. Одному он запомнился внезапным подъемом под крик «Пожар», другому - внезапно заработавшим радио, а у третьего их вообще два: 9 мая и день смерти «усатой курвы» - Сталина (опустим здесь размышления о роли личности в истории).

Самое примечательное, что частью этого многоликого хора становишься и ты сам. В этом спектакле действительно нет разделения на сцену и партер: зрители и актеры находятся в одном общем пространстве памяти. Поначалу, признаться, это непривычно и даже непонятно: ты сидишь за столиком и вдруг к нему подсаживается, допустим, актер Максим Плеханов и начинает рассказывать об акустиках, выслушивающих на глубине немецкие субмарины. Но постепенно вовлекаешься в общий ритм, в какие-то моменты хочется подпеть: «Лапти да лапти, да лапти мои...» или что-то ответить, присоединиться, что ли, к многоголосию: рассказать про найденного недавно в списке военнопленных польского лагеря прадеда, которого 75 лет считали пропавшим без вести, про другого своего прадеда, дважды бежавшего из фашистского плена, про бабушку, прошедшую через финский концлагерь и разминирование Ленинградской области... Про всех-всех, кто течет в твоей крови так же свободно, как и все эти Юра, Вася, Таня, живые, прямо сейчас чувствующие и переживающие весь ужас войны и всю радость победы. И ты поворачиваешься следом за ними, лишь бы не упустить ничего из их рассказа. Ведь он не только их. Он - всех.

В спектакле нет стилизованных гимнастерок и пилоток, тем более - никаких георгиевских ленточек. Ну, может разве у женских персонажей подобраны прически и наряды близко к тому времени - но по большому счету они мало чем отличаются от тех платьев, что мы носим и сейчас. Актеры - в толстовках, кроссовках - тоже сливаются с обычным окружением обычного дня, который внезапно наполняется новыми смыслами. Я слышала, как мама объясняла сыну, который не понимал, почему все герои в спектакле радуются: «Вот представь, ты живешь, сознавая, что в любой момент ты можешь умереть, потому что война. И вдруг весть о победе. И все, с этим новым ощущением ты живешь дальше, до конца своих дней, без страха и тревоги».

Это даже не радость - это великое счастье, которое не дай бог испытать снова. Но есть сила, которая во все времена препятствует войне. Ею спектакль начинается, ею же и заканчивается - это любовь. Старшеклассник Ваня, признающийся в своих чувствах девочке Виолетте, которая играет для него ту самую «Баркаролу» Чайковского, и в финале - экранный поцелуй черно-белых Леди Гамильтон и Нельсона. «О чём думает адмирал?» - а он отвечает: «Адмирал влюблён». Победа - это любовь, которая никогда не перестает.

Спектакль «Дни Победы» можно посмотреть 27 и 28 февраля (по два показа в 17.00 и 20.00), в марте постановку можно будет увидеть 27-го (в 15.00 и 19.00). Найдите время: спектакль того стоит!

Елена Никитина