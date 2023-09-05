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С классической ноты: юбилейный Пушкинский театральный фестиваль открыл «Евгений Онегин» театра имени Ленсовета

Просто и изысканно, искренне и без ненужной помпы - так открылся ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль в Пскове. «И лучше выдумать не мог», ведь за прошедшие десятилетия он стал неотъемлемой частью культурной жизни не только Псковской области, но и всей страны, собирая на одной сцене лучшие российские коллективы и спектакли.

Фото здесь и далее: театр имени Ленсовета

Юбилейный фестиваль открыла классическая нетленка – «Евгений Онегин» в постановке театра имени Ленсовета при участии симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. Никаких сценических экспериментов - только живое слово Пушкина и берущая за душу музыка Чайковского.

«Мне кажется, наше решение читать классику со сцены – очень верное, – говорила художественный руководитель театра, народная артистка России Лариса Луппиан в одном из своих интервью. – Ведь часто режиссеры так изменяют произведение, что зрителю сложно понять: Пушкин это или нет. А мы демонстрируем классику в чистом виде».

Действительно, «ленсоветовский» «Онегин» – тот самый, знакомый со школы, с книжки в мягкой обложке, на которой стоит библиотечный штамп, с афоризмов, которые до сих пор пишут в дневники романтичные барышни (да-да, и те, и другие еще встречаются в нашей цифровой реальности). Стоит произнести актеру Сергею Мигицко со сцены: «Любви...», как тут же по рядам шелест: «все возрасты покорны». А письмо Татьяны к Онегину, наверное, каждая зрительница прочла внутри себя вместе с Анной Ковальчук, которая исполнила роль любимицы Пушкина.

Спектакль решен лаконично и сдержанно: на сцене постоянно находятся только музыканты и пять актеров. Из реквизита – разве что поэтическое перо, которое на наших глазах создает текст: ему в этом году, к слову, исполнилось 200 лет!

Весь спектакль держится на актерской игре – нюансах интонации, акцентах прочтения, жестах. Еще одна важная движущая сила постановки, не позволяющая ей замкнуться в себе, - музыка Чайковского. Мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом», симфоний великого композитора не дополняют спектакль, а полноправно участвуют в нем наравне с голосами артистов. Они подчеркивают то или иное настроение, рассказывают о том, что таится поверх слов. Неслучайно жанр постановки определен как «музыкально-поэтический спектакль».

Простота, за которой кроется стремление воздействовать не на логику разума, а на искренность эмоций, завораживает. Цепляет. Удивляет. Посмотреть этот спектакль – как остановиться в суете дня и вдруг разглядеть радугу на просветлевшем сентябрьском небе. Сколько раз ты ее видел, но каждый раз – все равно по-новому. Кто не знает вот этого «Но я другому отдана; Я буду век ему верна»? Но Анна Ковальчук проговаривает фразу так, что в нее возвращается изначальный смысл, потерянный из-за постоянного повторения по кругу. Наверное, в этом возвращении и есть главный смысл (и урок) спектакля, открывшего Пушкинский фестиваль.

Псковский зритель, известный своей любовью к классическому театру, принял постановку на десять из десяти. Весь зал встал, чтобы аплодировать актерам и музыкантам. Теплый прием не оставил артистов равнодушными. Приняв традиционные дипломы и символы фестиваля – пушкинского зайца – из рук художественного руководителя Псковского театра драмы имени Пушкина Дмитрия Месхиева, Сергей Мигицко не удержался от комплимента: «Мы впервые на вашем потрясающем фестивале, в вашем удивительном городе. Это не зал – это мечта!.. Пусть живет замечательный псковский фестиваль!».

В томительном ожидании автобусов в центре города вчерашним вечером только и разговоров было что о «нашем все» и театральных планах на ближайшее время. Колокол храма Анастасии Узорешительницы бил девять, с ревом пролетали по Октябрьскому девятки и спортивные авто, а псковичи на остановке «Детский парк» обсуждали, на какой спектакль еще сходить – на «Ревизора» или «Нянины сказки», на «Котлован» или «Вертинского». А может быть, на все?

Елена Никитина