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Псковская музыкальная мозаика

Нынешний год по праву можно назвать «юбилейным» для псковичей. 185 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова, 175 - Модеста Мусоргского и 225 - Александра Пушкина.

По счастливому совпадению чисел одно из знаковых событий Псковской области - Фестиваль русской музыки им. Н.А.Римского-Корсакова и М.П.Мусоргского также отмечает круглую дату! Вот уже 50 раз он собирает в одну концертную программу именитых музыкантов и престижные российские коллективы. В этом году событие проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России.

Если театр начинается с вешалки, то нынешний фестиваль – с афиш. Они заслуживают отдельных похвал и восхищения. Создатели вдохновились работами Ивана Билибина. В день открытия каждый гость, не выходя из стен БКЗ Псковской областной филармонии, мог отправить сувенирные открытки с иллюстрациями афиш. Однако главным действующим лицом праздника является, конечно, музыка!

Фестиваль открылся двумя балетными гала-концертами. Они состоялись в субботу днем и вечером, что позволило посетить праздник всем желающим. Танцевальные партии исполнили артисты «Санкт-Петербургского Балета», музыкальные - Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Концертная программа открытия - цветистая мозаика, собирая части которой, зритель мог не только услышать разные эпохи русской академической музыки, но и отправиться в настоящее путешествие.

Началось оно с Прованса - именно там разворачиваются события рыцарской легенды о любви, которая легла в основу балета «Раймонда» А.К. Глазунова. Нежность и романтика стремительно сменились яркостью красок и харизматичностью образов – звучит «Испанское Каприччио» Н.А. Римского-Корсакова. Сюита рисует картины природы, народных празднеств, быта и характера испанцев. Осмыслял Николай Андреевич не только европейские характеры, но и Восток: на гала-концерте прозвучали несколько номеров из балета «Шехеразада». Балет поставил Михаил Фокин, премьера с успехом прошла в рамках «Русских сезонов» в Париже в 1910 году.

Хореография Фокина представлена еще одним номером программы - «Монологом Петрушки» из балета «Петрушка» на музыку И.Ф. Стравинского. Эта премьера тоже состоялась на «Русских сезонах», но в 1911 году. Прямиком с русской ярмарки зрители и слушатели ненадолго перенеслись в Италию: зазвучало адажио «Старый замок» из балета «Картинки с выставки» на музыку одноименного фортепианного цикла М.П. Мусоргского.

С радостью и ликованием встретили гости открытия фестиваля два заключительных номера первого отделения - «Русский танец» П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро и «Бабу Ягу» М.П. Мусоргского. Если бы можно было подпевать балету или симфоническому оркестру – зрители обязательно бы сделали это во время исполнения произведений. Зал рукоплескал и всячески выражал свое одобрение увиденному и услышанному!

Вторая часть гала-концерта уже не предлагала путешествия по странам, эпохам и музыкальным жанрам. Но в особом представлении программа и не нуждалась – одноактный балет «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе в аранжировке Р.К. Щедрина хорошо знаком даже тем, кто не так часто посещает концерты в филармонии. Сцена БКЗ превратилась в арену, где между героями разворачивается роковая коррида чувств. Минималистичные декорации, световые и цветовые акценты позволяли наблюдать за каждым движением артистов балета. Наблюдать и восхищаться!

Каждый, кто захочет испытать удовольствие от классической музыки в любом ее виде и прочтении, может найти повод для этого! Достаточно внимательно прочесть программу юбилейного Фестиваля русской музыки им. Н.А.Римского-Корсакова и М.П.Мусоргского, выбрать концерт и отправиться на личную встречу с прекрасным.

Дина Дабришюте