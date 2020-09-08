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Серию бесплатных мастер-классов проведут известные деятели культуры Псковской области

Образовательные мастер-классы проведут известные деятели культуры Псковской области на YouTube канале для всех желающих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Из-за временных ограничений и отсутствия возможности напрямую контактировать со зрителями, были подготовлены образовательные мастер-классы от известных деятелей культуры Псковской области.

Мастер-класс по сценической речи провел ведущий актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков.

«Мастер-класс помогает подготовить себя к публичному выступлению и научиться правильно дышать, чтобы сделать свою речь выразительной», - отметил актер.

В театре Сергей Попков поставил несколько чтецких программ и моноспектаклей по произведениям Александра Пушкина. Гастролировал с сольными программами в Голландии, Латвии, Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге и других городах. Опытный педагог, мастер художественного слова Сергей Попков ответил на вопросы, которые всегда интересовали зрителей, - отметили в дирекции.

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