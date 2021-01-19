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Псковская театральная мастерская «Гвозди» приглашает на занятия детей и подростков

Детская театральная мастерская «Гвозди» при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина объявляет набор новых участников от 7 до 18 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, прослушивания пройдут 26 и 30 января.

«"Гвозди" – это творческий центр для детей и подростков, - рассказали в театре. - Занятия с профессиональными педагогами помогут раскрыть способности ребенка, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику».

Занятия в студии не ограничиваются тренингами и мастер-классами, ребят ждут публичные выступления. До конца сезона планируется провести два открытых творческих показа для зрителей.

Художественный руководитель мастерской – профессиональный режиссер, преподаватель Псковского колледжа искусств и создатель любительского молодежного театра «Nostos» Александр Суховский.

Ведущий педагог «Гвоздей» – педагог по актерскому мастерству в Псковском театре драмы и колледже искусств Людмила Масленникова.

Прослушивания пройдут 26 января в 18:00 и 30 января в 14:00.

Участникам необходимо подготовить самопрезентацию, в которую входит рассказ о себе и творческое задание (прозаический отрывок, стихотворение, басня на выбор). В качестве дополнительного номера дети могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.

Дети будут заниматься два раза в неделю. Занятия в студии платные. При необходимости и желании со стороны педагогов и участников может назначаться третье бесплатное занятие.

Запись на прослушивание и справки по телефону: +7 (911) 395-77-63 (Марина Николаева, руководитель студии).