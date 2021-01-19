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Сцена / Проекты

Музей и театр в Великих Луках посетили псковские школьники по Пушкинской карте

23.03.2022 15:00|ПсковКомментариев: 0

В минувшие выходные состоялось первое мероприятие в рамках регионального абонемента по программе «Пушкинская карта» для школьников и учащейся молодежи города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Старшеклассники одной из школ города Пскова побывали на экскурсии «Путешествие в город на Ловати». Юные псковичи посетили Краеведческий музей города Великие Луки и узнали об археологических находках, сделанных в окрестностях города, о том, как он рос и развивался, как пережил годы войны и чем может гордиться сегодня, а также прошлись по самой крепости.

Еще ребята познакомились с творчеством Льюиса Кэррола на спектакле «Алиса в Зазеркалье» Великолукского драматического театра в интерпретации режиссера Юрия Печенежского.

Отмечается, что Театрально-концертная дирекция региона разработала несколько вариантов абонементов по программе «Пушкинская карта». Они состоят из мероприятий разных культурных организаций области – посещение областной филармонии, театров, экскурсионные поездки в Порхов, Самолву, Пушкинские Горы, Остров, Великие Луки.

Теги: #великие луки #ТКД #пушкинская карта
Источник: Псковская Лента Новостей
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