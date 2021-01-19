«Культурные выходные» организуют для жителей Усвятского района

«Культурные выходные» пройдут в Усвятском районе с 22 по 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Для взрослых и детей подготовят насыщенную музыкальную и познавательную программу. Основными площадками проведения мероприятий станут Усвятский районный центр культуры и детская музыкальная школа.
В рамках акции состоятся гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставка мастеров декоративно-прикладного творчества областного центра народного творчества, спектакль областного театра кукол, уроки и мастер-классы педагогов колледжа искусств, а также мероприятия областной библиотеки.
Творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, стартовал в регионе пять месяцев назад. Творческие программы уже с успехом прошли в Палкинском, Бежаницком, Печорском, Великолукском, Псковском и Стругокрасненском районах, отметили в ТКД.
Программа мероприятий «Культурные выходные» в Усвятском районе:
29 апреля в 15:00 уроки и мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» в Усвятской детской музыкальной школе (Усвятский район, поселок Усвяты, улица Большая Набережная,1);
22-30 апреля с 9:00 до 18:00 выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества пройдет в Усвятском районном центре культуры (Усвятский район, поселок Усвяты, улица Карла Маркса, 17).