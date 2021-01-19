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«Культурные выходные» организуют для жителей Усвятского района

«Культурные выходные» пройдут в Усвятском районе с 22 по 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Для взрослых и детей подготовят насыщенную музыкальную и познавательную программу. Основными площадками проведения мероприятий станут Усвятский районный центр культуры и детская музыкальная школа.

В рамках акции состоятся гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставка мастеров декоративно-прикладного творчества областного центра народного творчества, спектакль областного театра кукол, уроки и мастер-классы педагогов колледжа искусств, а также мероприятия областной библиотеки.

Творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, стартовал в регионе пять месяцев назад. Творческие программы уже с успехом прошли в Палкинском, Бежаницком, Печорском, Великолукском, Псковском и Стругокрасненском районах, отметили в ТКД.

Для профилактики распространения COVID-19 во всех помещениях необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

Программа мероприятий «Культурные выходные» в Усвятском районе: