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Закулисье великолукского театра увидели студенты по Пушкинской карте

Экскурсии в учреждения культуры Псковской области проводят для молодежи в рамках всероссийской программы «Пушкинская карта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Так, 23 апреля в Великих Луках состоялось культурно-просветительское мероприятие «Путешествие в город на Ловати» в целях реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта».

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова посетили город Великие Луки с экскурсионной поездкой в рамках абонементов культурных мероприятий, разработанных Центром проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В рамках мероприятия студенты побывали на спектакле Великолукского драматического театра (ВДТ) «Птица Феникс возвращается домой», а также посетили экскурсию «В закулисье» и заглянули в костюмерный, бутафорский, реквизиторский цеха учреждения, студии звукозаписи, где специалисты ВДТ поделились секретами своей профессии.

Ребята познакомились с механикой сцены, работой звуковой и световой аппаратуры, увидели монтировочный процесс, посетили мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству, сценическому движению с элементами сценического боя.