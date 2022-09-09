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Первые картинные штрихи появились на одном из домов на Запсковье

Стартовал проект «Городская галерея. Запсковье». Уже сегодня, 3 октября, на фасаде дома по адресу Новосёлов, 46 была произведена подготовка стены к нанесению краски. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

«Первые штрихи картины «Самолёты. Аэросев» советского художника Василия Купцова уже можно увидеть на здании», - прокомментировали в ТКД региона.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного Комитетом по туризму Псковской области.