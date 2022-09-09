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Рисовать мурал начали на фасаде дома на улице Труда в Пскове

Рисовать мурал начали на фасаде дома на улице Труда в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По проекту «Городская галерея» шедевры Псковской картинной галереи выйдут за пределы музейных стен и украсят город в формате граффити. На торцах жилых домов появятся изображения работ известных русских художников: Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Валерия Ватенина, Бориса Неменского, Бориса Григорьева, Петра Оссовского и других.

Ранее сообщалось, что картину «Самолёты. Аэросев» советского художника Василия Купцова продолжают рисовать на стене дома №46 на улице Новосёлов.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области.