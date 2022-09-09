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Московский художник поддержал псковские муралы

Народный художник России, член Российской академии образования и Российской академии художеств Борис Неменский поддержал идею размещения картин, которые хранятся в галерее Псковского музея-заповедника, на стенах домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Cultobzor

Проект украшения города муралами курирует комитет по культуре Псковской области. Среди отобранных картин, которые уже появляются на домах города, есть и работа Бориса Неменского «Отцы».

Семья художника о старте проекта узнала из Интернета. Все вместе они обсудили идею и решили ее поддержать. Его супруга уверена, что такие приемы способствуют популяризации современного искусства и привлекают дополнительное внимание к музею, где и хранятся оригиналы полотен.

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«Может быть, это вызовет интерес людей, больше придут в музей познакомиться с творчеством и в целом понять, о чем это, – поделилась Лариса Неменская. – И это позитивно, и мы только "за"!»

В мастерской художника его супруга рассказала, что военная тема – особая для мужа. В 1942 году после окончания Саратовского художественного училища он был направлен для прохождения службы в Студию военных художников имени Грекова. Борис Неменский видел войну своими глазами, запоминал детали и эмоции людей. Сюжет картины «Отцы» был реальной историей, которая случилась в Великих Луках.

«Это был разгромленный город. И вдруг солдаты нашли среди этих развалин маленькую девочку. Анечка ее звали. И это было потрясение… Что пережил этот ребенок, что испытал…, – рассказала Лариса Неменская. – Но больше всего художника потрясли чувства солдат, которые собирались вокруг этой девочки и всячески проявляли о ней заботу, вспоминая свой дом и свои семьи. И вот именно эти чувства он запомнил».

Набросок к картине Борис Михайлович сделал еще в 1943 году, а первый вариант «Отцов» появился в 70-х. Художник сделал несколько картин, но ту, которая находится в фондах Псковского музея-заповедника, он называет лучшим вариантом. Автор долгое время считал эту работу утерянной и через Интернет узнал, что он хранится в Псковском музее. В 2016 году вместе с супругой он побывал в Пскове и увидел ее в картинной галерее.