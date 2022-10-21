«Культурные выходные» пройдут в Гдовском районе с 28 по 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа мероприятий проекта «Культурные выходные» включает спектакли Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, мастер-классы и различные просветительские мероприятия.
- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;
- мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества;
- Военно-исторического музея-заповедника;
- студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Адрес: Гдов, улица Ленина, дом №1.
- открытая лекция «Псковская земля - край воинской славы. Эстафета подвига от Александра Невского»;
- интерактивная, развлекательная и познавательная программа «По ту сторону реки».
Мероприятия пройдут в Гдовской районной центральной библиотеке имени Л. И. Малякова. Адрес: Гдов, улица Ленина, дом №9.
- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;
- мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества.
- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;
- мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества.