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Продолжается озвучка мультфильмов о связанных с Псковской областью личностях

Продолжается озвучка мультфильмов, посвящённых известным историческим личностям, связанным с Псковской областью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

ТКД в этом году запустила проект по созданию серии мультфильмов, посвящённых истории псковских земель и нематериальному культурному наследию региона. Всего планируется выпуск 10 сюжетов, каждый из которых представляет собой историю о персонаже. В озвучивании мультфильмов принимают участие известные деятели культуры региона и заслуженные артисты России.

Так, уже свои голоса подарили российский актер балета Гедиминас Таранда (мультфильм про псковского князя Довмонта) и актёр театра и кино Гоша Куценко (эпизод про княгиню Ольгу).

В ближайшее время планируется озвучка еще 8 мультфильмов:

артист Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Попков озвучит сюжет про Александра Пушкина;

телеведущий Кирилл Радион - про российского императора Петра I;

рассказать про великого композитора Н. А. Римского-Корсакова выпала честь руководителю псковского вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Анне Роор;

регент семинарского хора, диакон Александр Амерханов озвучит эпизод про историю Талабских островов и старца Николая Гурьянова;

эстрадная исполнительница народных песен, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова подарит свой голос мультфильму про свою наставницу - фольклорную певицу Ольгу Сергееву;

участник творческой группы «Митьки» Александр Бушуев озвучит серию про российского художника, философа-мистика, писателя, путешественника, археолога, общественного деятеля Николая Рериха;

организатор и режиссёр крупнейших массовых мероприятий Псковской области Дмитрий Волхонов расскажет про русского писателя Сергея Довлатова;

художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников озвучит мультфильм про композитора М. П. Мусоргского.

Главная цель проекта - познакомить жителей и гостей области с культурным достоянием псковского региона. Для показа мультфильмов в городе планируется установка специальных интерактивных столбов.

Проект реализуется при поддержке комитета по культуре Псковской области.