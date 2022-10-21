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Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих провели в Пскове

Мастер-класс по лепке из пластилина прошёл в театральной галерее «Цех» в Пскове 24 октября. Его участниками стали незрячие и слабовидящие люди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Ведущая Екатерина Беликова предложила участникам, среди которых были и тотально незрячие, изобразить собственные эмоции от музыки и рассказать о них. Своими результатами и ощущениями поделились участники встречи:

«У меня получилась пальма и под ней человек. Он медитирует в позе лотоса. И змея наблюдает за ним. Это спокойствие, уравновешенность, самоизлечение», - рассказал один из участников мастер-класса.

«Дракон прилетел домой. Здесь его любимое дерево, камни, чаша. Чувство удовлетворения», - отметил другой пскович.

«Старушка в широкой юбке. Рядом старый коврик, в дырочках, и кошка на нем. Грусть чувствуется», - заметил ещё один участник.

Прошедший мастер-класс – часть проекта «Особенный зритель», в рамках которого в Псковском театре драмы проводятся показы спектаклей с тифлокомментированием, а также недавно завершилась выставка «История скульптуры на ощупь».

В дальнейшем планируется провести еще один мастер-класс по лепке из пластилина для слабовидящих. В нем смогут принять участие как взрослые, так и дети. Для участия необходимо записаться у заместителя художественного руководителя Псковского театра драмы Марины Николаевой по телефону: 8 (911) 395-77-63.

Проект «Особенный зритель» реализуется в рамках программы «Культура российской провинции» Российского фонда культуры.