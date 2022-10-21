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Технологии на службе искусства: псковские кванторианцы создают AR-афиши и квест для филармонии

Необычный для Псковской области проект стартовал в конце октября. В детском технопарке «Кванториум» для Псковской областной филармонии начали разрабатывать несколько проектов для новогодней сказки «Щелкунчик» с анимацией, дополненной реальностью и визуализацией нейронной сетью. Подробности сотрудничества служителей искусства и кванторианцев выясняла корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках совместного проекта для новогодней сказки «Щелкунчик», которую зрители увидят 22 декабря и 7 января, обучающиеся детского технопарка разработают афиши с анимацией и дополненной реальностью, видеотизер, используют нейросети для визуализации, создадут сказочный квест по городу по мотивам «Щелкунчика». Над этими задачами дети будут работать в командах.

Ранее филармония заявила о своем стремлении привлекать новейшие технические разработки на службу классической музыке. Визуальное сопровождение концерта-открытия нового филармонического сезона в Пскове подготовила нейросеть. Подобное сочетание, отметили в филармонии, было положительно воспринято зрителями, заинтересовало молодое поколение слушателей.

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Добавлю, использование искусственного интеллекта при создании атмосферы концерта симфонического оркестра – прием новый и практически не имеющий аналогов в отечественной практике.

«Филармония и Губернаторский симфонический оркестр уверены, что не только они могут давать эмоции и впечатления от исполняемой музыки. Мы ищем точки соприкосновения классики, филармонии, оркестра с интересами молодежи, новыми веяниями и с технологическим прогрессом. Любой юный ум своим свежим мнением и пожеланием делает классику современной. Молодые талантливые ребята, свободно ориентирующиеся в достижениях научно-технической отрасли, попробуют примерить их к миру академической музыки», - сказал директор филармонии Сергей Жаворонок.

Он отметил, что для детей – воспитанников технопарка – очень важно видеть: тем, что они делают, пользуются все жители города.

«Главное в “Кванториуме” - это проектная деятельность. Задания от филармонии - отличная возможность для ребят применить полученные навыки в сфере дизайна, дополненной реальности, программирования, увидеть результат своей работы во время новогоднего концерта. Чем не волшебство?» - подчеркнула директор детского технопарка Надежда Григорьева.

Она также добавила: кванторианцы могут решать нетривиальные творческие задачи и сразу видеть наглядное воплощение того, чему они научились: «Нам говорят, учи – и однажды в жизни пригодится. Здесь они понимают, что навыки сразу работают. С точки зрения значимости навыка, развития профессиональной истории это уникальный опыт».

Кураторами направлений проекта стали наставники VR/AR-квантума Антон Соболев и Виктория Зарецкая, наставник геоквантума Анастасия Алмазова.

Антон Соболев рассказал, что его команда уже второе занятие находится в процессе работы над проектом для филармонии. Они моделируют комнату, в которой будет камин, елка с украшениями и подарками под ней и Щелкунчик — небольшой анимационный тизер новогодней сказки для концерта симфонического оркестра. В процессе создания ролика команда вдохновляется советским мультфильмом.

«Вообще для меня как наставника это первый проект такого уровня», – признался куратор направления.



В рабочем пространстве геоквантума кипит работа по созданию квеста в формате приложения.

«Человек отсканирует QR-код на афише и перейдет по ссылке, где откроется сайт для скачивания приложения. Можно будет выбрать уровень для 3-5-летних малышей, 6-10-летних детей и для взрослых. На всех уровнях Щелкунчик рассказывает свою историю и просит о помощи, далее пойдут задания в соответствии с уровнем, например, пройти викторину, собрать паззл. В финале по количеству баллов участнику игры будет присваиваться определенное звание», – рассказала член команды.

Она уточнила, что работать над приложением ребята будут весь ноябрь. К середине декабря, когда афиши филармонии с нанесенными на них QR-кодами украсят город, псковичи уже смогут принять участие в квесте.

Партнером проекта стала AR Studio - это бесплатная онлайн-платформа по созданию AR/WebAR любой сложности без кода и навыков работы с 3D у ее пользователей. В рамках сотрудничества разработчики платформы проводят для детей мастер-классы, на которых рассказывают о возможностях сервиса для создания дополненной реальности, а также сопровождают реализацию проектов с технической стороны.



«Мы хотим сделать процесс создания AR доступным для каждого человека без навыков программирования и работы с трехмерной графикой как с точки зрения стоимости (полностью бесплатный инструмент для большинства задач), так и с точки зрения умений, которые требуются для стартового освоения и создания проектов. Наша платформа - неплохая альтернатива американским, которые стали менее доступны из-за санкций. Уверены, что детям будет полезен продукт и в целом навыки, полученные от реализации проекта», – поделился планами технический директор AR Studio Артём Свириденко.

Коммерческий директор компании Михаил Епифанов добавил, что многие проекты AR Studio раньше были связаны с техническими направлениями.

«Это был наш первый опыт взаимодействия с культурным направлением, но мы хотели бы его развивать дальше и масштабировать», – поделился планами он.

Консультировать кванторианцев на протяжении всего проекта будут и в БКЗ. Запланирована встреча со специалистами филармонии на мероприятии «Есть вопросы», на котором дети пообщаются дирижером оркестра Вячеславом Рачеевым.

«Филармония продолжает экспериментировать, пробовать что-то новое. Кто знает, возможно, это только первый шаг к следующим более глобальным совместным проектам с Кванториумом. Как говорится, аппетит приходит во время еды», – оптимистично заключил Сергей Жаворонок.

Мария Королёва