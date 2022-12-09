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Новый выпуск проекта «Наши краше» посвятили княгине Ольге

Новый выпуск мультипликационного проекта «Наше краше» посвятили княгине Ольге. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Выпуск посвящен княгине Ольге, правительнице, о которой псковичи знают, наверное, всё. Но посмотреть все равно рекомендую», - сказал глава региона.

Рассказчиком истории выступил актёр Гоша Куценко.

Всего планируется выпустить десять серий. Первый выпуск мини-фильмов рассказал о фольклорной исполнительнице из Усвятского района Ольге Сергеевой.