Первый выпуск мини-фильмов «Наши краше» посвятили фольклорной исполнительнице Ольге Сергеевой

Первый выпуск мини-фильмов «Наши краше» посвятили фольклорной исполнительнице из Усвятского района Ольге Сергеевой. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Кадр из мини-фильма, посвященного Ольге Сергеевой
Фильмы будут размещаться на официальных ресурсах правительства области, комитета по культуре, туристических сайтах. Гости города смогут их посмотреть по QR-кодам, размещенным на стойках информации, которые расположены в городе.