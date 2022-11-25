Культура

Первый выпуск мини-фильмов «Наши краше» посвятили фольклорной исполнительнице Ольге Сергеевой

Первый выпуск мини-фильмов «Наши краше» посвятили фольклорной исполнительнице из Усвятского района Ольге Сергеевой. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Кадр из мини-фильма, посвященного Ольге Сергеевой

«Всего выйдет 10 серий, каждая из которых будет посвящена историческим персонажам и людям, которые сыграли особенную роль в жизни нашей Псковской земли. Среди них – Пётр I, Александр Пушкин, княгиня Ольга, псковский князь Довмонт и другие. Все фильмы будут выполнены в разных стилях анимации, практически ни один из них не будет повторяться. В выпусках "Еженедельного" буду показывать по одному такому фильму», - поделился губернатор.

Фильмы будут размещаться на официальных ресурсах правительства области, комитета по культуре, туристических сайтах. Гости города смогут их посмотреть по QR-кодам, размещенным на стойках информации, которые расположены в городе.