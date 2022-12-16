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14 детских желаний осталось исполнить в рамках новогодней акции в Псковской области

Всего 14 детских желаний осталось исполнить в рамках благотворительной акции «Елка желаний» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Давайте не останемся в стороне и подарим им праздник! Никто не должен остаться без подарка в этом году», - прокомментировали в пресс-службе.

Стать Дедом Морозом просто. Необходимо зайти на сайт elka.pskov.ru, нажать кнопку «Исполнить желание» и выбирайте шарик на елке. В акции участвуют дети-сироты, воспитанники детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Новый год – это время чудес. Давайте подарим немного своего тепла и заботы тому, кто в этом очень нуждается», - добавили в ТКД.