Общество

Поучаствовать в «Ёлке желаний» призвал псковичей Михаил Ведерников

Поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний» призвал псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«До Нового года осталось меньше месяца. Многие уже покупают подарки, ёлочные игрушки и украшения. По всей области проходит много традиционных мероприятий. Одно из важнейших – благотворительная акция "Ёлка желаний". Это ежегодное мероприятие, в рамках которого мы собираем желания деток, которые находятся в сложной жизненной ситуации. У кого-то из них проблемы со здоровьем, другие растут без родителей», – отметил губернатор в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Все пожелания собираются на сайте elka.pskov.ru. Реализуют их жители Псковской области и других регионов.

В этом году акция состоится в 4-й раз.

«Мне приятно отметить, что, как и в прошлом году, в мероприятии принимает участие множество добрых волшебников. Половину шаров с желаниями деток разобрали в первые же дни. А их было более 230. Это и простые мечты – например, о новых наушниках. И более сложные – о собственном ноутбуке», – добавил Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил каждого, кто принял решение сделать Новый год светлее и добрее для тех детей, кому остро не хватает тепла и внимания.

Всем желающим принять участие в акции следует перейти по ссылке, зарегистрироваться и проверить оставшиеся шары.

По условиям акции, все мечты должны быть исполнены до 28 февраля 2023 года.