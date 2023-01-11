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Студенты поделились впечатлениями от игры в «Мафию» с артистами псковского театра

Игра «Мафия» состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в День студента, 25 января. Участниками стали артисты театра и студенты. Заявленное в анонсе «противостояние» актеров и учащихся обернулось дружеским общением, знакомством и увлекательной игрой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

«Незабываемый вечер и знакомства. Чудесные люди и атмосфера. Я просто влюбилась в театр. Спасибо театру за такие мероприятия. Спасибо актёрам за хорошую игру среди нас и за их талант во всём», - поделилась в своих соцсетях участница Анна Бартеньева.

Среди игроков и зрителей были студенты Псковского государственного университета, Псковского медицинского колледжа, Колледжа ПсковГУ, Колледжа искусств, Кооперативного техникума, Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

«Ожидания были разные, но в реальности все оказалось гораздо лучше. Потрясающий опыт – оказаться за одним игровым столом с артистами», - отметила участница Снежана Романова.

Участниками театральной «Мафии» также стали артисты Денис Кугай, Наталья Петрова, Максим Митяшин, Анна Шуваева, Ксения Чехова, Анатолий Кузьмин, Илона Гончар, Даниил Иванов, Александр Овчаренко.

Ведущий игры – артист Камиль Хардин. Мероприятие для участников было бесплатным.