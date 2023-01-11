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Мастер-класс заслуженного артиста России прошёл в псковском колледже искусств

Мастер-класс заслуженного артиста России, заведующего кафедрой медных духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории, солиста Большого симфонического оркестра государственного Мариинского театра Дмитрия Воронцова прошёл в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В рамках мастер-класса музыкант затронул широкий круг вопросов, связанных с исполнительством на валторне – одном из самых сложных и красивых духовых музыкальных инструментов.

В мастер-классе приняли участие учащийся школы педагогической практики колледжа искусств Лев Кричевский (преподаватель Илья Кричевский, концертмейстер Мария Трофимова), студент 1 курса Псковского областного колледжа искусств Анатолий Синилов (преподаватель Вадим Подмогаев, концертмейстер Иван Колбашов), студент 3 курса Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Александр Герасимов (преподаватель Дмитрий Воронцов, концертмейстер Елена Ершова).

«Слушатели, в числе которых были студенты и преподаватели детских музыкальных школ, колледжа искусств, артисты военных духовых оркестров, наблюдали сложный и одновременно увлекательный творческий процесс работы, в котором выученные уже музыкальные произведения начинали звучать по-новому, с иным, более глубоким прочтением нотного текста», – отметили в колледже искусств.