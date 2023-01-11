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Домра будет звучать в Пскове 19 февраля

Мероприятие в рамках культурно-просветительского и образовательного проекта «Творческая мастерская "Путь, выбранный однажды…"» состоится в Пскове 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Что старше: домра или балалайка? Домра впервые упоминается в русских источниках XVI века, а балалайка - только в XVIII. Представьте только, мастерству игры на домре уже 500 лет! Менялась ли манера исполнения, что и как играют домристы сейчас? Попытаемся узнать 19 февраля в Псковском областном колледже искусств», - рассказали в ТКД.

Приглашенным специалистом будет выпускник училища и Академии музыки имени Гнесиных, солист оркестра Академического хора русской песни «Орфей», организатор и художественный руководитель конкурсов профессионального мастерства, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Теймур Кулиев. Кроме того, Теймур Кулиев - молодой 26-летний композитор, который пишет музыку для домры и фортепиано.

«В 13.00 мы ждём всех любителей музыки (независимо от профессии) на концерт и творческую встречу. В 14.00 приглашаем юных домристов и их педагогов на мастер-класс», - добавили организаторы.