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Псковичей приглашают на выставку трех известных художников в галерее «Цех»

Участниками выставки «Камень, дерево, бумага» в галерее при Псковском театре драмы станут три хорошо известных псковской публике талантливых и разносторонних художника, каждый из которых представит мастерство освоения одного из заявленных материалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Алла Павлусенко покажет миниатюрные иконы, написанные на камне. Материал-основу для святого образа Алла тщательно подбирает, причем в буквальном смысле: находя интересные природные камни и выстраивая композицию, исходя из их формы и фактуры.

Вкладом Сергея Михайлова станут давно принесшие ему известность резные иконы, выполненные в технике Сергиевской маховой резьбы, то есть быстрой, вдохновенной, не требующей предварительных эскизов. Отсюда индивидуальность и экспрессивность каждого образа при сохранении узнаваемой иконографии.

Дмитрий Яблочкин – художник-график и педагог, продолжатель и популяризатор псковской традиции печатной графики, представит на выставке работы, выполненные в технике офорта, литографии, монотипии. Выбранные автором сюжеты графических работ показывают осознанный интерес к русской и западноевропейской художественной традиции и уважительный диалог с ней.

Презентация выставки с участием авторов пройдет 2 февраля 2023 года в 18:00. Выставка будет работать до 5 марта, в ежедневном режиме, с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

«Камень, дерево, бумага» продолжит цикл выставок псковских художников, стартовавший в галерее «Цех» в конце 2022 года.