Дизайнерские свадебные платья смогут примерить псковички 26 февраля

Показ новой коллекции свадебных платьев Moloko от дизайнера из Санкт-Петербурга Юлии Усовой пройдет на «Репетиции вашей свадьбы» в особняке Лавриновского в Пскове 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области
«26 февраля Юлия Усова даст ценные рекомендации, которые помогут сориентироваться во множестве фасонов и стилей и выбрать то самое платье мечты! А в конце вечера вы даже сможете примерить платья, которые вам понравятся», - рассказали в ТКД.
Мероприятие начнётся в 15:00. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Подробную информацию можно уточнить по телефонам: +7-913-845-4381, +7-921-508-8280.