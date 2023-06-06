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Псковский театр драмы празднует День русского языка онлайн-проектом

В День русского языка, в день рождения Александра Пушкина, Псковский академический театр драмы опубликовал видеоролики, на которых артисты читают произведения поэта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба театра.

Изображение: Псковский театр драмы

В онлайн-проекте приняли участие и мастера псковской сцены, и молодые актеры: народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Ирина Смирнова и Виктор Яковлев, артисты Нина Семенова, Александр Овчаренко, Анатолий Кузьмин, Андрей Ярославлев, Максим Митяшин, Максим Плеханов, Ислам Галиуллин, Ксения Чехова.

На официальном сайте театра можно прослушать отрывки из романа в стихах «Евгений Онегин», поэм «Граф Нулин» и «Цыганы», стихотворения «Поэт», «Сожженное письмо», «Красавице, которая нюхала табак», «Телега жизни» и другие в исполнении актеров театра.

Тем зрителям, которым дистанционной встречи с артистами и стихами Пушкина будет недостаточно, Псковский театр драмы предлагает 6 июня в 19:00 посетить спектакль «Пиковая дама» по повести Пушкина.

Видеоролики опубликованы на официальном сайте театра, также будут выставлены в соцсетях театра.

Как отметили в театре, всем актерам-участникам проекта доводилось играть в спектаклях по произведениям Пушкина: в текущем репертуаре многие заняты в «Метели» и «Пиковой даме», а в актерской биографии старшего поколения артистов можно встретить десятки ролей. Так, Нина Семенова в первый год службы в театре, в 1973 году, сыграла в «Борисе Годунове», в 1982-м играла Царевну-Лебедь; Владимир Свекольников в 1982 году играл Царя Салтана, а в 1996-м – Моцарта; Сергей Попков в 1994 году сыграл Алеко и не один раз исполнил роль самого поэта; Ирина Смирнова в 1993 году участвовала в «Сказке о золотом петушке», а спустя год – в «Цыганах»; Виктору Яковлеву довелось сыграть и в сказках Пушкина, и в «Цыганах», и в «Маленьких трагедиях», не раз артист читал со сцены строки старца Пимена.