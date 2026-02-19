Библиотеки Псковской области смогут выиграть грант на цифровое развитие

Цифровая экосистема МТС совместно с Российской государственной библиотекой и благотворительным фондом «Система» объявила о старте всероссийского конкурса «Библиотечная система» в поддержку библиотек и специалистов библиотечного дела в селах, малых и средних городах России. Принять в нем участие смогут библиотечные учреждения и их работники из небольших (до 100 тысяч) населенных пунктов Псковской области.

Конкурс ориентирован на развитие библиотек как общественных пространств, где жители могут не только брать книги, но и учиться, осваивать цифровые сервисы, участвовать в культурных и образовательных проектах. Особое внимание уделяется территориям, где библиотека зачастую остается одним из немногих доступных центров притяжения для местных сообществ. Общий грантовый фонд конкурса составляет 7,9 млн рублей. Средства будут распределены между победителями в трех номинациях:

«Библиотека инноваций» – четыре организации получат гранты до 700 тысяч рублей на проекты по цифровизации библиотечных пространств, развитию партнерств, организации просветительских инициатив, а также повышению инклюзивной доступности и работе с социально уязвимыми группами населения. «Строки детства» (в партнерстве с книжным сервисом КИОН Строки) – номинация направлена на поддержку креативных проектов по популяризации чтения среди детей и подростков. Три победителя получат гранты до 700 тысяч рублей на реализацию инициатив, а также возможность пополнить фонды современной детской и подростковой литературой. «Личный вклад» – 15 библиотекарей, превративших свои учреждения в центры общественной активности, получат индивидуальные премии по 200 тысяч рублей.

«Библиотеки Псковской области сегодня выполняют значительно более широкую миссию, чем традиционное хранение книжных фондов. С одной стороны, они сохраняют культурное и краеведческое наследие региона, с другой – активно развиваются как современные общественные пространства. Мы рассчитываем, что библиотеки региона и специалисты библиотечного дела активно включатся в конкурс, и смогут использовать эту возможность для укрепления роли библиотек как важной части культурной и образовательной среды Псковской области», – отметил директор МТС в Псковской области» Дмитрий Гладышев.

Заявки на участие в грантовом конкурсе «Библиотечная система» принимаются с 16 февраля по 15 марта на странице проекта. Итоги отбора экспертное жюри подведет до 30 апреля. Победители будут объявлены в мае на торжественной церемонии в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге.