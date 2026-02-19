 
Культура

Выставка работ из фондов музея «Исаакиевский собор» открылась в Изборске. ФОТО

Выставка «Святые новомученики Русской православной церкви» из собрания Государственного музея «Исаакиевский собор» открылась в музее-заповеднике «Изборск», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Святые новомученики Русской православной церкви» - это выставка работ известного российского художника Геннадия Манжаева. 

Проект является свидетельством сохранения памяти и признания нашими современниками духовного подвига священников, пострадавших в годы гонений на Русскую православную церковь. История русской святости – от блаженной XVIII века Ксении Петербургской до расстрелянного в XX веке митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) – нашла авторское выражение в серии пастельных работ Геннадия Манжаева «Святые, блаженные, новомученики и юродивые Христа ради Санкт-Петербурга и его окрестностей», в 2021 году приобретенной Государственным музеем «Исаакиевский собор» в основной фонд.

Настоятель Никольского собора на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Изборске отец Димитрий поблагодарил организаторов выставки за предоставленную гостям древнего Изборска возможность прикоснуться к портретам новомучеников, их жизнеописаниям. 

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская поблагодарила всех, кто работал над этой выставкой. 

«Огромная честь для нас то, что удивительный выставочный проект директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Витальевич Мудров привёз в Дом купца Белянина, который мы так все любим. Потому что здесь находится экспозиция «Изборская земля - святые места для русской культуры». И здесь этот проект необходим. И с трепетом коллектив музея принимает этот проект», - сказала директор музея-заповедника. 

Директор музея «Исаакиевский собор» рассказал о портретах, представленных на выставке. 

«Рано или поздно всё равно каждый человек, который оставил какой-то след, будет известен, и его поступки, и молитвы. Выставка интересна тем, что много портретных изображений петербургских святых, которые уже прославлены в лике святых, но есть здесь и люди, просто представители, так сказать, когорты святости. Может быть, они сегодня ещё официально не прославлены в лике святых, но их жизни позволяют говорить о том, что наверняка это произойдёт в самое ближайшее время», - заявил Юрий Мудров. 

По его словам, художник Геннадий Манжаев, прикоснувшись к теме новомучеников, так «глубоко вошел в эту тему, что потрясающе не только смог передать портретные черты людей, которых он не видел, но и показать их во времени, в котором они жили, и точно передать их индивидуальные духовные черты».

 

Геннадий Манжаев (1950–2024) родился в деревне Федосеевка Новосибирской области. С 1970 по 1975 годы учился на художественно-графическом факультете Омского Государственного педагогического института имени А. М. Горького. Во второй половине 1980-х годов был участником экспериментального художественного объединения «ЭХО» и основателем творческого объединения «Крест». В 1990 году Геннадий Манжаев переехал в Ленинград, где получил мастерскую в знаменитом Арт-Центре «Пушкинская-10». С начала 1990-х годов персональные выставки художника проходили во многих городах России и Европы.

Геннадий Манжаев отмечал, что изображения святых ликов для него – попытка создать не икону, но умозрительный портрет, сохраняющий символическую и смысловую причастность к иконописному канону; это – его индивидуальное понимание святости, преображения самого человеческого существа путем праведной жизни и непоколебимого следования вере. Пастельные туманные пейзажи, существующие на зыбкой границе мирского и сакрального, озаряются внутренним светом ликов святых.

Другая важная особенность выставки – её повествовательность: художник добавлял к изображениям рукописные тексты, раскрывающие суть христианского подвижничества. Каждый из пастельных листов рассказывает личную историю или житие, складывающиеся в единый образ русской духовной жизни.

Выставка «Святые новомученики Русской православной церкви» будет работать с 19 февраля по 5 апреля в усадьбе купца Белянина по адресу: Печорский округ, деревня Изборск, улица Печорская, дом 39.

