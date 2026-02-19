Группа AY YOLA из Башкортостана выступит на 52-м Фестивале русской музыки в Пскове

Известная музыкальная группа из Башкортостана AY YOLA выступит на 52-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«16 марта на сцене Псковской областной филармонии состоится выступление известной музыкальной группы из Башкортостана — AY YOLA. Коллектив представит потрясающее шоу, гармонично сочетающее традиции предков с современными музыкальными стилями. Каждый номер коллектива превращается в захватывающее зрелище, оживляя страницы народного эпоса, переплетённые с мощью современных электронных ритмов и выразительностью традиционных башкирских инструментов», - отметили в ТКД.

Участники проекта:

Ринат Рамазанов (вокал, курай) — народный артист Республики Башкортостан, лауреат республиканской государственной молодежной премии имени Шаехзады Бабича, основатель и солист этногруппы «Аргымак» (Гран-при международного конкурса в Саудовской Аравии с участием 100 стран мира NOMAD UNIVERSE). Его голос – это мост между веками, уточнили в ТКД.

Адель Шайхитдинова (вокал, гитара, домбра) — заслуженная артистка Республики Башкортостан. Участница шоу «Песни» на ТНТ, обладательница Гран-при международного конкурса «Вдохновение», сонграйтер и вокалистка. Лицо и голос проекта MUSUME. Ее образ и запоминающийся вокал — лик красавицы Хумай, главной героини эпоса.

Руслан Шайхитдинов (саунд-продюсер, клавишные, бас-гитара, кыл-кубыз) — заслуженный артист Республики Башкортостан. Известный DJ, входящий в топ-30 Djs Russia, ведущий радио-шоу Electroshock на радио Maximum (Москва), музыкант, звукорежиссёр и DJ Ruslan Sever. Он отвечает за уникальное звучание всего проекта, сочетающее современные ритмы с традиционными инструментами.

Отмечается, что группа соединяет традиции предков с современными музыкальными стилями, черпая вдохновение из легендарного башкирского эпоса «Урал Батыр».

«Проект активно развивается, завоевывая международную популярность. Клипы набирают миллионы просмотров, а трек Homay занял лидирующие позиции в мировых музыкальных рейтингах. Коллектив занял первое место в российском чарте Shazam и многих странах Европы и Азии, четвертое место в общемировом чарте Shazam и первое место в Яндекс.Музыка и Apple Music сразу в нескольких странах СНГ», - добавили в ТКД.

Напомним, 52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в Пскове с 14 по 21 марта.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья».