Группа AY YOLA из Башкортостана выступит на 52-м Фестивале русской музыки в Пскове

Известная музыкальная группа из Башкортостана AY YOLA выступит на 52-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Участники проекта:
- Ринат Рамазанов (вокал, курай) — народный артист Республики Башкортостан, лауреат республиканской государственной молодежной премии имени Шаехзады Бабича, основатель и солист этногруппы «Аргымак» (Гран-при международного конкурса в Саудовской Аравии с участием 100 стран мира NOMAD UNIVERSE). Его голос – это мост между веками, уточнили в ТКД.
- Адель Шайхитдинова (вокал, гитара, домбра) — заслуженная артистка Республики Башкортостан. Участница шоу «Песни» на ТНТ, обладательница Гран-при международного конкурса «Вдохновение», сонграйтер и вокалистка. Лицо и голос проекта MUSUME. Ее образ и запоминающийся вокал — лик красавицы Хумай, главной героини эпоса.
- Руслан Шайхитдинов (саунд-продюсер, клавишные, бас-гитара, кыл-кубыз) — заслуженный артист Республики Башкортостан. Известный DJ, входящий в топ-30 Djs Russia, ведущий радио-шоу Electroshock на радио Maximum (Москва), музыкант, звукорежиссёр и DJ Ruslan Sever. Он отвечает за уникальное звучание всего проекта, сочетающее современные ритмы с традиционными инструментами.
Отмечается, что группа соединяет традиции предков с современными музыкальными стилями, черпая вдохновение из легендарного башкирского эпоса «Урал Батыр».
Напомним, 52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в Пскове с 14 по 21 марта.
Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья».