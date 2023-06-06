Сцена / Проекты

Выставка скульптур состоится рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

Выставка скульптур, вдохновленная артистом Губернаторского симфонического оркестра, состоится 18-19 августа в рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Большом концертном зале города Пскова.

Фото здесь и далее: БКЗ / Telegram

Впечатлившись сольным выступлением контрабасиста Романа Романова на закрытии 79-го филармонического сезона, петербургский скульптор Владислав Серов вложил свои эмоции в масштабную скульптуру из искусственного камня. Она и послужила идеей для организации экспозиции в Мирожском Дендропарке.

Помимо нее, на выставке будут представлены еще 23 работы, выполненные участниками «Дома скульптора» Санкт-Петербурга. Визуальное воплощение тем музыки и воды позволит гостям фестиваля погрузиться в мир современного искусства, где есть место и абстракции, и фигуративному подходу, а также самым разным материалам: бронзе, камню, керамике, дереву, бетону, гипсу.

Все авторы выставки - члены Союза Художников РФ (секция скульптуры):

Алексей Архипов (работы находятся в Эрмитаже, Русском и Государственном Историческом музеях)

Ирина Расковская

Светлана Рупасова

Юрий Елиференко

Айдар Ишемгулов

Дмитрий Федин

Семен Платонов

Владислав Серов

В рамках выставки пройдут мастер-классы по скульптуре от Владислава Серова и Семена Платонова.

Выставка будет доступна для свободного посещения.