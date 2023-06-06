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Региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Псковской области

Региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Псковской области на базе проектного офиса «Команда 2018» 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В открытии примет участие заместитель генерального директора ПФКИ Евгений Мурахвери, заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, председатель Комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, председатель комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва и председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

В рамках мероприятия будет подписано соглашение с Заместителем Губернатора Псковской области Александром Серавиным и пройдет круглый стол на тему: «Обсуждение стратегии развития проектного офиса ПФКИ в Псковской области».

Деятельность проектного офиса ПФКИ будет направлена на работу с представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, а также жителями региона, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов. Специалисты проектного офиса будут проводить обучающие мероприятия, а также оказывать содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса. В офисе можно будет также получить методические материалы.

Открытие пройдет 11 декабря в 12:00 по адресу улица Некрасова, 17/11.