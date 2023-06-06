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Сцена / Проекты

Классику «Союзмультфильма» покажут в «Сказочном лесу» Пскова

29.12.2023 13:10|ПсковКомментариев: 0

Классику «Союзмультфильма» смогут увидеть псковичи и гости города в «Сказочном лесу» в парке Строителей. Об этом сообщила директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В прошлом году у нас стартовал проект "Дача Деда Мороза". Стартовал вполне себе успешно, удачно, потому что народ активно приходил и фотографировался. Успешно проходил проект "Парк световых фигур", который к нам приехал. В этом году мы решили, что сами сможем сделать и пошли по этому пути. Этот год для нас старт. Мы хотим создать свой парк световых фигур, который будет тематическим и про Псков. Площадка уже функционирует, ее можно посетить. Но мы ее еще дорабатываем, чтобы на экране можно было увидеть мультфильмы, увидеть про Псков», - сказала она.

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Татьяна Мартынова уточнила, что от студии «Союзмультфильма» было получено разрешение на прокат.

«Кроме того, можно прогуляться и оказаться в волшебном сказочном лесу. Первая локация – сказочное Лукоморье. Там можно услышать кусочек поэмы "Руслан и Людмила" в неожиданном прочтении. Этот продукт полностью псковский: от эскизов до дизайна. Моя задача – чтобы всё, что делаем, было наше. Дальше мы идем и оказываемся в чудесном лесу, где нас встречают волшебные световые светящиеся грибы, неоновые деревья и волшебные бабочки. Зайцы идут на Луну, встречать ее и так далее», - заключила она.

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Теги: #псков #мультфильмы #парк строителей
Источник: Псковская Лента Новостей
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