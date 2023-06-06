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Новогодний парк «Сказочный лес» будет работать в Пскове до 15 января

Новогодний парк «Сказочный лес» будет доступен для посещения до 15 января включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

«Друзья, спешите посетить новогодний парк "Сказочный лес" в эти выходные. Проведите время с семьёй и друзьями в нашем волшебном парке и сделайте красивые фотографии. 15 января мы завершаем работу», - говорится в сообщении.

Время работы парка в будние дни с 16:00 до 22:00, в выходные дни - с 12:00 до 22:00.