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Народный артист России Сергей Мигицко прочитает стихи Пушкина в Пскове

Народный артист России Сергей Мигицко прочитает стихи Александра Пушкина со сцены Псковской областной филармонии на показе мультсериала с симфоническим оркестром «Пушкин и… Михайловское» 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Сергей Мигицко снимался в таких фильмах, как «Инкогнито из Петербурга», «Горе от ума», «Соломенная шляпка», «Ловушка для одинокого мужчины», «Тест на беременность», «Доктор Живаго», «Андерсен. Жизнь без любви», «Дорогое удовольствие». Сыграл в спектаклях «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Левша», «Укрощение строптивой», «Собачье сердце», «Дон Кихот», «Двенадцатая ночь», «Дядя Ваня».

Артист трижды получал высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит». Также на счету Сергея Мигицко Санкт-Петербургская независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика и премия правительства Санкт-Петербурга. В 2006 году Мигицко был удостоен Царскосельской художественной премии за «андерсеновскую нотку в творчестве».

Напомним, 10 февраля, в день памяти Пушкина, в большом зале Псковской областной филармонии состоится премьерный показ мультфильма «Пушкин и…Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова. Мультсериал посвящен периоду ссылки А. С. Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.

Подробности можно узнать на сайте Псковской областной филармонии.