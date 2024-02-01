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Премьерный показ мультфильма «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении оркестра состоялся в Пскове

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоялся в Псковской областной филармонии 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года. Именно в этот время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения.

По сюжету сериала, Пушкин приезжает в Михайловское, вопреки своей воле, он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но постепенно поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и обитателей Михайловского. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара.

Стихи Александра Пушкина прозвучали в живом исполнении народного артиста России Сергея Мигицко.

В фойе филармонии для зрителей организована выставка эскизов к мультфильму художника Игоря Шаймарданова.