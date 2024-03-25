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Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» покажут на стене Довмонтова города

Показ мультимедийного спектакля, посвященного военной истории Пскова, пройдет на территории Псковского кремля с 26 апреля по 8 мая. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, крепостная стена Довмонтова города станет огромным экраном, на котором благодаря мультимедийным технологиям оживет история о Пскове - надежного форпоста страны, защищающего Россию испокон веков. ​​​​​

Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» расскажет зрителю о подвигах псковичей в разные исторические эпохи, великих победах и знаковых личностях, которые родились на псковской земле.

«Мы расскажем об истории псковской земли, об истории псковских людей, псковских героев с незапамятных времен до настоящего времени. Планируем, что это будет ярко и трогательно. В этом году хотим поработать с нейросетями», - рассказала директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Спектакль повествует о том, как псковичи героически защищали свой город в сражениях со Стефаном Баторием, Наполеоном, а также в Северной войне со шведами. Важнейшая тема, которая будет отражена в постановке – Великая Отечественная война. Именно на Псковщине родилось партизанское движение, а поселок Идрица в Псковской области является родиной Знамени Победы.

Современная история Пскова тоже имеет своих героев. О подвиге шестой роты в Чечне в 2000 году знает весь мир – 84 военнослужащих 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии ценой своих жизней перекрыли возможность прохода Хаттаба к Дагестану, уничтожив сотни боевиков, отметили в ТКД.

Сценарист - член Союза писателей России, поэт-песенник, прозаик, сценарист Тимофей Рахманин.

Спектакль создан Санкт-Петербургскими медиа художниками в технике - проекционное шоу с элементами 3D мэппинга и лазерного шоу. Впервые, для создания фотореалистичных изображений исторических персонажей Александра Невского, Князя Довмонта и Петра I Великого будут задействованы нейросети и медиа художники работающие с искусственным интеллектом.

Продолжительность спектакля 15 мин. Голосом станет российский актёр театра и кино, диктор, телеведущий и писатель, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Чонишвили.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы – правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Показы пройдут с 26 апреля по 8 мая. Время сеансов: 21:30 и 22:30 ежедневно.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии с 17 апреля. Не более 4-х на руки.