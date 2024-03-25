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Арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» завершилась в Псковской области

В Псковской области завершилась международная молодежная арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры». Молодые музыканты из 21 города (Псков, Пекин, Ташкент, Астана, Душанбе и другие) подготовили специальную программу к юбилейным датам 2024 года и представили её на семи концертах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В этом году проект собрал 90 участников из 7 стран (Россия, Сербия, Китай, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан).

Открытие арт-резиденции прошло в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, после Международный молодежный симфонический оркестр выступил в рамках ежегодного фестиваля «Музыка на воде» в Пскове, побывал в Великих Луках и Пушкинских Горах.

Специальным подарком от Псковской области для жителей и гостей Выборга стал концерт оркестра, приуроченный к Дню города. Дополнительно молодые музыканты подготовили камерные программы и представили их в усадьбах Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского.

Все выступления коллектива прошли с аншлагом. Зрители смогли оценить и сольные номера, и игру всего молодежного оркестра, участники которого в рекордно короткие сроки смогли освоить достаточно серьёзную программу, рассказали в ТКД.

«Подобные проекты очень важны для музыкального развития будущих симфонистов. Уже на этапе обучения они могут получить практический опыт оркестровой игры, который обязательно пригодится в будущем, ведь сейчас в составе молодежного коллектива очень много талантливых ребят, через несколько лет мы обязательно увидим их уже в больших оркестрах – Мариинского театра, Капеллы Санкт-Петербурга и других», – отметил художественный руководитель и дирижер коллектива Алексей Репников.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.