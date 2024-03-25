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Победителем псковского шоукейса «За музыкой» стала 17-летняя великолучанка

В Пскове выбрали победителя шоукейса «За музыкой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила представитель проекта - псковская исполнительница Лиза Матрёшка.

Фотографии: Федор Егоров

Победителем стала ЯMacha - 17-летняя исполнительница из Великих Лук Мария Степанникова. Мария получила главный приз шоукейса – продюсирование трека под ключ, а также съемку клипа (спецприз от Сергея Станкевича и фонда «Другое дело»).

Всего в мероприятии приняли участие шесть участников: группы «Звуки атмосферных помех», «поезд в август», электронный музыкант Vladislav Tiasto (unicreatum), певицы Ольга Ягаа, Алина Куценко и ЯMacha, закрывал концертную программу победитель прошлого года - группа «Круглосуточный».

Все музыканты получат профессиональную съемку своих выступлений и концертные фотографии для портфолио, а также всестороннюю поддержку от экспертов шоукейса Лизы Матрёшки, Ивана Корнышева, Бориса Никитина, Александра Бояркова и команды TeamSoundPro и специальные призы от фотографа Федора Егорова и лейбла Таврида.Арт.

Помимо выступлений на шоукейсе, всех желающих узнать больше о музыкальной индустрии ждала образовательная программа, спикерами которой стали представители лейблов Таврида.Арт и Музыка над Москвой Ирина Наусенко и Ангелина Мазанова. Они рассказали о внутренней кухне работы лейблов, возможностях для музыкантов и подводных камнях работы в сфере музыки. Иван Корнышев в своей лекции говорил о том, как «двигаться» музыкантам из региона, а Борис Никитин и Александр Боярков рассказали о подготовке к записи в студии и концертным выступлениям.

Шоукейс «За музыкой» проходил в рамках юбилейной Недели креативной экономики от Центра Мой Бизнес и был поддержан грантом от Росмолодежи. Лиза Матрёшка, организатор мероприятия, отмечает, что в этом году шоукейс прошел масштабнее и интереснее как со стороны участников, так и зрителей. «Чувствовалась очень мощная поддержка зала, это радует. Мы надеемся, что финалисты получили заряд энергии, мотивации и знаний, чтобы двигаться дальше. Хочется, чтобы как можно больше талантливых ребят из нашего региона могли греметь на всю Россию. Будем всячески болеть и поддерживать».