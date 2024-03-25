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Показ мультимедийного спектакля о Знамени Победы продолжается в Псковском кремле

Показ мультимедийного спектакля, посвященного 80-летию Великой Победы, продолжается в Псковском кремле. Напомним, проект стартовал 25 апреля и продлится до 9 мая.

На крепостной стене Довмонтова города благодаря мультимедийным технологиям ожила история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

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Показы проходят по вечерам. Время начала сеансов: 21.30 и 22.30.

Центральной нитью повествования стало рождение главного символа Победы — штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, путь которого начался на Псковщине. По дороге на Берлин дивизия освободила более 122 населённых пунктов, среди которых Идрица, Себеж, Рига, Клайпеда и другие.