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Мультимедийный спектакль о Знамени Победы никого не оставит равнодушным — Владимир Компаниец

Показы мультимедийного спектакля, посвященного 80-летию Великой Победы, продолжаются в Псковском кремле. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ПАО «Сбербанк». Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец убежден в важности поддержки культурных инициатив, направленных на сохранение памяти о Великой Победе.

«Для нас поддержка мультимедийного спектакля о Знамени Победы — это возможность выразить искреннюю признательность всем тем, кто ценой невероятных усилий защитил свободу и независимость нашей Родины. Я уверен, что история героического подвига наших земляков, которая оживет в стенах Псковского кремля, никого не оставит равнодушным. Сила искусства, помноженная на современные технологии, позволит передать молодым поколениям понимание значения Победы в Великой Отечественной войне, ее влияния на судьбы миллионов людей и будущее России», - заявил Владимир Компаниец.

Напомним, показы проходят до 9 мая включительно в 21:30 и 22:30.