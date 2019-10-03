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«В самураях только девушки», крылья для самых маленьких и гости из Кишинева - Псковский театр драмы представляет афишу ноября

Конец осени предполагает более содержательный досуг, нежели бесцельные прогулки по городу. А значит, можно смело начинать изучение театральной афиши в поисках спектакля по душе. Тем более, что ноябрьские вечера в Псковском драмтеатре обещают (в отличие от погоды за окном) быть яркими, теплыми, а иногда и жаркими.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, главное событие ноября – премьера генеративной оперы режиссера Сергея Чехова «7 самураев». Новый спектакль лишь в названии перекликается с одноименным киношедевром японского режиссера Акиры Куросавы и является самостоятельным театральным произведением, в котором главными самураями станут… 7 девушек. Его создатели обещают: будет красиво, завораживающе и необычно.

Впрочем, зрителей ждет много нового и непривычного уже перед началом премьеры, так как частью спектакля станут шесть перформансов и художественная экспозиция, которые дополнят и даже, возможно, разомкнут пространство «7 самураев».

Перфомансы пройдут в фойе театра с 2 по 7 ноября в часы работы театральной кассы ( с 11.30 до 19.30, перерыв на обед с 15.00 до 16.00). Вход свободный. Ну, а сам спектакль 7 САМУРАЕВ смотрим 8,9 и 23 ноября.

Еще одну премьеру нового сезона – бэби-спектакль «Я сделал крылья и летал» по стихам удивительного детского поэта Романа Сефа – в выходные дни с удовольствием посетят мамы и папы вместе со своими малышами от полутора лет. Интерактивная постановка режиссера Екатерины Ложкиной- Белевич соединяет в себе элементы драматического и кукольного театра. Артисты играют спектакль в специальном шатре в помещении медиа-холла. А кто не успел посмотреть первый спектакль для самых маленьких «Год жирафа», может увидеть его в воскресенье, 24 ноября.

И снова в Пскове – гости. На этот раз в рамках зарубежной программы федерального проекта «Большие гастроли» приедет Кишиневский государственный русский театр им А. П. Чехова. Артисты из Молдовы покажут на большой сцене Псковского театра сказку «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца и американскую историю в двух частях с привкусом черного юмора «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу».

В театре действует акция, согласно которой заблаговременная покупка билета на ноябрьские спектакли Псковского театра драмы, идущие на большой сцене, обойдется в 50% от стоимости. Итак, до 1 ноября по акции можно приобрести билеты на спектакли «Ревизор» 14 ноября (четверг), «Очень громкая премьера» 21 ноября (четверг) и «Чук и Гек» 19 ноября (вторник). Подробнее об акции можно узнать по ссыдке: http://drampush.ru/news/4751



Также в репертуаре месяца зрителей ждут премьеры прошлого театрального сезона – фантастическая комедия «Реплика» и спектакль-комикс «Гробница малыша Тутанхамона», получивший этой осенью высокую оценку театральных критиков на московском фестивале молодых режиссеров «Артмиграция».

Неизменным успехом у публики продолжают пользоваться спектакли, прочно вошедшие в псковский театральный календарь: «Пиковая дама» и «Метель» по повестям А.С. Пушкина, «Ионыч» и «Позвольте выйти вон» по произведениям А. П. Чехова. Для удобства посещения спектаклей школьниками некоторые из постановок идут днем и ранним вечером. Коллективные заявки по тел. 8-921-003-15-51.

Ну, а кто не успел увидеть уже знаменитый на всю Россию спектакль «Река Потудань» по рассказу А. Платонова, номинированный в этом году сразу в шести номинациях на национальную театральную премию «Золотая маска», сможет это сделать в среду, 20 ноября.

Напоминаем, что с 1 сентября приняты новые правила продажи и возврата билетов на культурные мероприятия. Подробнее по ссылке http://drampush.ru/news/4796

Также необходимо сохранять чек на покупку билетов