Сцена / Спектакли

Спектакль в псковском драмтеатре перенесли из-за болезни артистки

Спектакль «Каштанка» в псковском драмтеатре перенесли из-за болезни артистки. Соответствующая запись размещена в группе «Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

«Уважаемые зрители! В связи с болезнью артистки спектакль "Каштанка" переносится с 19 января на 15 марта», - написали в группе.

При этом все купленные билеты останутся действительными. Те, кому не подходит новая дата спектакля, могут их вернуть, театр возместит стоимость. «Надеемся на ваше понимание», - добавили в публикации.

Напомним, 19 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина должна была пройти рок-история «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд.