Сцена / Спектакли

Две премьеры представит Псковский драмтеатр в марте

Две премьеры представит Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В марте Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит зрителям две премьеры из классического русского и европейского репертуара. К 8 марта театр выпустит на малой сцене спектакль «Бовари» по роману французского писателя Гюстава Флобера (режиссер – Дмитрий Акриш).

В конце месяца зрителей ждет премьера чеховской пьесы «Дядя Ваня» в постановке Павла Зобнина – на основной сцене театра. Билеты на премьерные показы и другие спектакли марта уже поступили в продажу.

Роман Флобера «Мадам Бовари», признанный шедевром мировой литературы, был опубликован в 1856 году, а его автор тут же обвинен в оскорблении морали, но судом оправдан. Главная героиня романа – Эмма Бовари, жена врача, в надежде избавиться от пустоты и скуки провинциальной жизни заводит страстные внебрачные романы.

«Терзания души Эммы Бовари и ее мужа Шарля, тайные страсти, бушующие в душе женщины, конфликт чувств и разума вот уже более полутора веков откликаются у читателей романа. Свою сценическую интерпретацию мировой классики представит режиссер Дмитрий Акриш, известный своими спектаклями в России, Великобритании, Румынии, Молдавии», - отметили в пресс-службе театра.

«Дядя Ваня» – самая репертуарная пьеса Чехова, благодаря которой рождаются спектакли, как правило, очень красивые и очень печальные. Псковский театр обратился к известнейшей пьесе мирового репертуара и ее героям, чтобы еще раз осмыслить вечную тему поиска человеком счастья и смысла жизни. Над постановкой в Псковском театре драмы работает Павел Зобнин, один из самых известных режиссеров – учеников Сергея Женовача.

Кроме того, в марте зрители псковского театра смогут посмотреть все новинки сезона: комедию «Пленные духи» Айрата Абушахманова, спектакль Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой», трагическую буффонаду Булгакова «Зойкина квартира» в постановке Сергея Потапова.

В афише марта и те спектакли мирового и русского классического репертуара, которые уже успели пройти проверку временем и полюбиться псковской публике: «Ревизор», «Ионыч», «Отелло», «Метель», «Пиковая дама». Хрестоматийный рассказ Чехова «Каштанка» смогут увидеть зрители в интерпретации известной артистки театра и кино Юлии Пересильд.

«Не обойдется без комедий "Очень громкая премьера" по мотивам французской пьесы и "Соседи" Александра Кладько по пьесе драматургов-одесситов. Народный артист России, ведущий актер Александринского театра Игорь Волков привезет из Петербурга в Псков свой легендарный моноспектакль "Веселенькое кладбище"», - отметили в пресс-службе театра.

В детской афише родители найдут спектакли как для малышей от 2-х лет, так и для ребят младшего школьного возраста. Семьи с детьми театр приглашает на бэби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа», на кукольно-драматический спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал» и спектакль-сказку для младших школьников «Слон и птичка».

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра. Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).