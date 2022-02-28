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Спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины покажут в Пскове в марте

Премьера спектакля «Бовари» в постановке режиссера Дмитрия Акриша состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Творческая команда спектакля отмечает, что каждый зритель увидит в спектакле узнаваемые ситуации из своей жизни, поскольку «Бовари» – это спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины, «о потребности каждого человека в любви, об иллюзиях и ошибках, которые мы совершаем на пути к счастью».

«Самым главным в процессе репетиций был вопрос актуальности текста Флобера: как он звучит сегодня, в 2022 году. Эта история должна цеплять каждого зрителя. Это спектакль про те страхи, о которых женщины молчат на кухне, в постели, дома рядом с мужчиной. Это спектакль про взаимоотношения мужчины и женщины, матери и сына», – рассказал режиссер спектакля.

Главную роль в спектакле исполнит актриса Наталья Петрова. «Бовари – это женщина, которая, как и все мы, хочет быть счастливой. Она ищет свою любовь, она верит в иллюзии, она допускает ошибки, она расплачивается за них. Это история о запутанных взаимоотношениях женщины и мужчины. Мне кажется, что очень многие найдут в спектакле узнаваемые ситуации в своей семье», – отметила артистка.

Сценографию к спектаклю создала выпускница школы-студии МХАТ Анжелика Кременецкая. «Мы с режиссером работали над тем, чтобы создать максимально не бытовую, функциональную декорацию, с которой будут взаимодействовать актеры, сами меняя места действий. Мы хотели, чтобы это было единое пространство, передающее ощущение лабиринта, постоянного поиска места, человека, решения», - пояснила она.

В спектакле заняты: заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный артист России Сергей Попков, Наталья Петрова, Денис Кугай, Камиль Хардин, Максим Митяшин, Ксения Чехова, Ислам Галиуллин, Анатолий Кузьмин.

Премьера спектакля пройдет 8, 11 и 27 марта на малой сцене театра драмы. Также билеты доступны на апрель и май. Купить их можно в кассе и на официальном сайте театра.

В театре добавили, что Дмитрий Акриш – известный театральный режиссер, ученик Леонида Хейфеца, автор спектаклей в России, Великобритании, Румынии, Молдове. Спектакли Дмитрия Акриша неоднократно становились лауреатами и участниками международных фестивалей, спектакль «Похороните меня за плинтусом» Курганского театра драмы получил четыре номинации на премию «Золотая маска».