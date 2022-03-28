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Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Дядя Ваня»

Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 30 и 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Одним осенним утром ты открываешь глаза и осознаёшь: жизнь пропала. Ты талантлив, умен, смел, у тебя большое сердце и нежная душа, а ты не стал ни Достоевским, ни Шопенгауэром. А стал дядей Ваней. Ты двадцать пять лет работал, как вол, – и зачем? Ты влюблен в женщину, которую судьба забросила тебе под бок соседкой, – и безответно. Ты боготворил человека, считал его гением и работал на него – а он оказался пустышкой», - отметили в театре.

«Дядя Ваня» – самая репертуарная пьеса Чехова, к которой уже более века обращаются культовые режиссеры и главные российские и европейские театры. В «Дяде Ване» есть то, что волнует каждого человека в любую эпоху, благодаря этой пьесе рождаются спектакли, как правило, очень красивые и очень печальные, добавили в драмтеатре.

Журнал «Театр» так оценивает творческую команду спектакля: «Над спектаклем работают режиссер Павел Зобнин и художник Евгений Лемешонок, оба – востребованные и безусловные профессионалы и неоднократные номинанты “Золотой Маски”. Но не менее интригует актерский состав спектакля. Ключевые роли в нём отданы российским артистам, которые еще недавно активно работали в других театрах. Коллекционирование лучших артистов страны в своей труппе – один из принципов художественного руководства в лице худрука Дмитрия Месхиева и арт-директора Андрея Пронина, который определенно способствует стремительному творческому взлету этого театра».

Главную роль Ивана Петровича Войницкого (дяди Вани) исполнит заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, полюбившийся псковскому зрителю по ролям в спектаклях «Смерть Тарелкина» (Варравин), «Село Степанчиково и его обитатели» (Ростанев), «Сережа очень тупой» (2-й курьер), «Постой, паровоз!» (ведущий).

«Какие-то замечательные свойства этого артиста очень подходят к роли Войницкого. С одной стороны, он – такой типажный актер, человек из народа, дядя Ваня, с другой – в нем есть тот невероятный надлом неврастеника, который может переходить в трагикомические дивертисменты, что, собственно, с Войницким в пьесе и происходит. С одной стороны, у Кузина есть непритязательная простота и отсутствие внешнего лоска, а с другой – невероятный артистизм, замешанный на внутреннем нерве. Так что выбор Андрея на эту роль – абсолютно снайперский», – отмечает арт-директор театра Андрей Пронин.

В роли профессора Серебрякова – почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев («Зойкина квартира», «Сережа очень тупой»). Елена Андреевна, жена профессора – Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» («Таланты и поклонники», «Свидетельские показания», «Зойкина квартира», «Дни Победы»). В роли Астрова – Георгий Болонев («Таланты и поклонники», «Очень громкая премьера», «Река Потудань»). Соня – Александра Кашина («Сережа очень тупой»).

Также в спектакле заняты мастера псковской сцены: заслуженные артисты России Ирина Смирнова, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев.

«Совсем по-новому благодаря режиссеру мы посмотрели на Чехова и надеемся, что зрители это увидят, – рассказывает заслуженная артистка России Ирина Смирнова. – Чехов вне времени: он всегда про любовь, он всегда про жизнь».

Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 30 и 31 марта. Билеты и подробности - на сайте театра.