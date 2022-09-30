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Шедевры мирового балета представят на псковской сцене

Петербургский коллектив Old Classic Ballet будет гастролировать в Пскове с 6 по 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

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Труппа представит на сцене драмтеатра четыре спектакля – известные мировые балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Жизель».

Театр Old Classic Ballet объединяет молодых талантливых артистов балета Мариинского и Михайловского театров города Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы. В репертуаре театра – основные номера классического репертуара в традиционном прочтении и безупречном исполнении.

6 октября зрителей приглашают на одну из самых красивых рождественских сказок – балет «Щелкунчик» по произведению немецкого писателя-романтика Гофмана.

«В этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Чайковского в зрительный зал проникает волшебство, очаровывая сидящих в зале детей и взрослых», – отметили в пресс-службе.

Хореография Василия Вайнонена. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – Екатерина Арсеньева, Станислав Арсеньев.

7 октября на большой сцене Псковского театра драмы – один из самых известных классических балетов, бриллиант в репертуаре Чайковского – «Лебединое озеро».

«История любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна, никого не оставит равнодушным», – говорится в сообщении.

Постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова была признана вершиной русского балетного искусства. Автор декораций и костюмов – народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Солисты спектакля – артистка Михайловского театра Елена Коцюбира, артист Большого театра Фуад Мамедов.

Еще один балет Петра Ильича Чайковского – «Спящая красавица» – покажут в Пскове 8 октября. История о прекрасной принцессе и храбром принце воспевает победу добрых сил над злыми чарами. Хореография Мариуса Петипа. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – артисты труппы Мариинского театра Вячеслав Гнедчик и Валерия Мартынюк.

Завершится гастрольная программа театра Old Classic Ballet 9 октября романтическим балетом «Жизель» на музыку французского композитора Адольфа Адана – спектаклем о любви, над которой не властна смерть. Балет «Жизель», в котором танец получил такую поэтическую одухотворенность, считается безупречным образцом балетного романтизма.

Хореография – Жан Коралли и Жюль-Жозеф Перро. Автор декораций и костюмов – народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Солисты спектакля – артистка Михайловского театра Елена Коцюбира, артист Музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Борис Журилов.

Показы спектаклей пройдут на большой сцене Псковского театра драмы. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайте театра.

Возрастной ценз спектаклей 6+.