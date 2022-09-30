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«До мурашек, до слез»: зрители о премьере спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка»

Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

«Сильное впечатление. До мурашек, до слез... Браво создателям спектакля – артистам, режиссеру, музыкальному руководителю!» – поделилась своими впечатлениями в соцсетях зрительница премьерного показа Мария Стреляева.

«Постой, паровоз! Вторая ходка» – вторая часть спектакля-кабаре, появившегося в репертуаре Псковского театра драмы год назад. В прошлом сезоне музыкальный спектакль «Постой, паровоз!», репертуар которого составили лучшие образцы российского тюремного романса ХХ века, пользовался неизменным успехом у публики. Этим и продиктовано решение театра выпустить продолжение.

«Эмоции незабываемые. Спектакль трогает за душу. Любовь к жизни и трагизм – лейтмотивы спектакля, которые во мне отозвались сегодня. В этих песнях – боль нашей страны, все, что нами пережито», ­– поделилась с театром зрительница Ирина Гевель.

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» задумывался не просто как вечер тюремного романса, но и как разговор об истории страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях. Не пафосная лекция, а доверительное человеческое слово.

В премьерном спектакле заняты артисты Псковского театра драмы: Катя Руч (вокал), Александра Кашина (вокал), Сергей Скобелев (ведущий и вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные).

Музыкальный руководитель спектакля – Елена Обухова, заведующая музыкальной частью в театре, педагог, специалист по фольклору, обладательница премии Правительства РФ им. Луначарского, почетного звания «Душа земли Псковской».

Художник по костюмам – Александр Стройло, главный художник театра, заслуженный художник РФ, автор костюмов и сценографии к десяткам спектаклей и кинокартин.

Следующие премьерные показы спектакля «Постой, паровоз! Вторая ходка» пройдут 11, 21 и 25 октября. Несколько билетов осталось лишь на последний спектакль месяца. Подробнее на сайте.

13 и 18 октября зрителей приглашают на первую часть спектакля-кабаре. К слову, смотреть эти спектакли по очереди необязательно. «Постой, паровоз! Вторая ходка» не является строгим сюжетным продолжением первой части. Подробнее о спектакле-кабаре «Постой, паровоз!».