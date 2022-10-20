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Псковский спектакль «Морфий» стал призёром фестиваля «Балтийский дом»

Спектакль «Морфий» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина наградили призом зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом», проходившего в Санкт-Петербурге в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Дирекция объявила лауреатов фестиваля на пресс-конференции в ТАСС.

Спектакль «Морфий» режиссёра Антона Федорова получил наивысший балл по итогам зрительского голосования.

«Этот спектакль поразил всех – как профессионалов, так и зрителей. Это спектакль, который не вызвал ни одного отрицательного мнения. Это удивительная работа. Поздравляем вас с заслуженной наградой!» – отметила художественный директор фестиваля Марина Беляева.

«Мне не менее приятно, чем получить приз, услышать от вас добрые слова и высокие оценки нашего спектакля. В последний раз наш театр был на фестивале “Балтийский дом” в 1997-м году со спектаклем “Король Лир” Вадима Радуна. И вот спустя 25 лет мы вернулись и очень надеемся, что будем чаще появляться на вашем замечательном фестивале», – отметил арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

Таких же призов удостоены спектакли «Р» Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина (режиссёр Юрий Бутусов) и «Новаторы» Московского академического театра имени В. Маяковского (режиссёр Никита Кобелев).

Режиссёр Никита Кобелев вскоре приступит к работе над новым спектаклем в Псковском театре драмы.

Спектакль «Морфий» в конце прошлого театрального сезона поставил в Пскове Антон Федоров, известный театральный режиссер, троекратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёр, которого в кругу московских театралов уже называют «культовым». В основе спектакля – цикл медицинских рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и примыкающий к ним «Морфий».

В Пскове на сцене спектакль «Морфий» можно увидеть 26, 27 октября и 24, 25 ноября. Подробности и билеты на официальном сайте театра.