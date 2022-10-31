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Спектакль «Мастер и Маргарита» в сопровождении органа представят в Пскове

Музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита» состоится в Псковской областной филармонии 26 ноября в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Мир романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова с причудливым переплетением фантастических, необъяснимых явлений и бытовых реалий никто не воспринимает равнодушно. И вот, финальные, заключительные страницы. Именно этой ночью решаются судьбы героев. Все действующие лица максимально серьёзны - они понимают, что сегодня сводятся счёты, истекают сроки наказаний. Мир устроен справедливо и поэтому можно со спокойной уверенностью жить дальше?» – отметили организаторы.

Спектакль представит Московский театр чтеца. Художественный руководитель театра и режиссер - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Кабардино-Балкарской Республики Мария Оссовская.

Чтецы – Василий Соловьёв-Седой (младший) и Софья Хилькова. На органе сыграет Стефанида Ермолаева.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии. Кроме того, организаторы проводят розыгрыш билетов.

Подробности розыгрыша по ссылке.