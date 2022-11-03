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Семь номинаций на «Золотую маску» получил спектакль Псковского драмтеатра

Семь номинаций на главную российскую национальную театральную премию «Золотая маска» получил спектакль «Морфий» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Режиссер и художник спектакля – Антон Федоров, известный театральный режиссер (многие московские театралы уже называют его «культовым»), сотрудничавший с «Гоголь-центром» (Москва), «Театром.doc» (Москва), театром «Около дома Станиславского» (Москва) и другими, троекратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», ученик выдающегося режиссера Юрия Погребничко.

Над световым оформлением спектакля работал художник по свету Александринского театра Игорь Фомин, создавший световые партитуры более чем к ста спектаклям, многократный номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска», в 2022 году ставший ее лауреатом.

В спектакле заняты артисты драмтеатра Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Сергей Попков, Екатерина Миронова и Денис Кугай.

Спектакль Псковского театра драмы «Морфий» выдвинут на соискание премии в номинациях:

«Лучший спектакль в драме. Большая форма»;

«Лучшая мужская роль» – Александр Овчаренко;

«Лучшая женская роль второго плана» – Наталья Петрова;

«Лучшая мужская роль второго плана» – Камиль Хардин;

«Лучшая работа художника» – Антон Федоров;

«Лучшая работа художника по костюмам» – Антон Федоров, Александр Стройло;

«Лучшая работа художника по свету» – Игорь Фомин.

Имена лауреатов станут известны весной 2023 года на церемонии вручения «Золотой маски».

Ранее спектакль получил приз зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, 2022).

Кроме того, был специально отмечен спектакль «Дядя Ваня» режиссера Павла Зобнина, также вышедший в прошлом сезоне: он включен в лонг-лист премии – список наиболее ярких спектаклей страны.

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Победителей Национальной театральной премии «Золотая маска» – 2023 объявят на официальной церемонии вручения премии в Москве 22 апреля 2023 года после того, как все конкурсанты еще раз представят спектакль членам жюри фестиваля.

На сцене Псковского театра драмы спектакль «Морфий» можно будет увидеть 24 и 25 ноября, 29 и 30 декабря. Подробнее о спектакле на сайте.