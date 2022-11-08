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Литературно-музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита. Финал» пройдёт в Пскове

Литературно-музыкальный спектакль по Михаилу Булгакову «Мастер и Маргарита. Финал» пройдёт в Пскове 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Спектакль пройдёт под музыкальное сопровождение органа. За инструментом новое имя в российской органной музыке XXI века, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, победитель Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» Стефанида Ермолаева.

«Московский театр чтеца» погрузит зрителей в фантастическую и мистическую атмосферу романа «Мастер и Маргарита», отметили в ТКД.

Художественный руководитель театра и режиссер - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Кабардино-Балкарской Республики Мария Оссовская.

Чтецы:

Василий Соловьёв-Седой (мл) - актёр, мастер художественного слова, выпускник ВТУ имени Б. В. Щукина. Работал в Театре имени К. С. Станиславского, в «Петербург-Концерте», в театре «Модернъ», в театре «Антреприза».

Софья Хилькова - актриса театра и кино, ведущая телевизионных программ. Её фильмография насчитывает более 40 работ, среди которых: «Папины дочки», «Всегда говори "всегда"-7», «Служебный роман. «Наше время», «Ёлки 1914», «Учителя», «Склифосовский», «Родина», «Я иду тебя искать. Бумеранг», «Я иду тебя искать. Паранойя», «Вираж».

Музыкальный спектакль пройдёт 26 ноября в 18:00 в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакого. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте БКЗ.