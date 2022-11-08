Литературно-музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита. Финал» пройдёт в Пскове

Литературно-музыкальный спектакль по Михаилу Булгакову «Мастер и Маргарита. Финал» пройдёт в Пскове 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Спектакль пройдёт под музыкальное сопровождение органа. За инструментом новое имя в российской органной музыке XXI века, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, победитель Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» Стефанида Ермолаева.
«Московский театр чтеца» погрузит зрителей в фантастическую и мистическую атмосферу романа «Мастер и Маргарита», отметили в ТКД.
Художественный руководитель театра и режиссер - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Кабардино-Балкарской Республики Мария Оссовская.
Чтецы:
Музыкальный спектакль пройдёт 26 ноября в 18:00 в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакого. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте БКЗ.